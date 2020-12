Museumszug "Hanseat" bei spektakulärer Aktion beschmiert

Hamburg. Fünf Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren haben mehrere Züge der Hamburger Hochbahn mit Graffiti besprüht, darunter den Museumszug "Hanseat", eine original aus den fünfziger Jahren stammende U-Bahn, die fahrbereit ist. Die Täter agierten dabei offenbar hoch professionell und spektalulär.

Sie drangen in Barmbek nach Erkenntnissen der Polizei über das Dach in eine Halle mit Zügen ein und seilten sich dabei vermutlich fünf Meter in die Tiefe ab. Später wurden die fünf Männer in Farmsen gestellt, als sie Züge besprühten. Die sichergestellten Farben, aber auch der Stil der Graffiti verrieten der Polizei den Zusammenhang der beiden Taten.

Wie hoch der Schaden durch die zum Teil großflächigen Graffiti-Schmierereien ist, ist noch unbekannt. Es könnten jedoch mehrere Hunderttausend Euro sein. Neben strafrechtlichen Konsequenzen kommen jetzt auf die fünf Männer auch zivilrechtliche Forderungen zu.

( zv )