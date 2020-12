Explosion im Einkaufszentrum – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Am Dienstagnachmittag hat eine Explosion im Einkaufszentrum City Center Steilshoop am Schreyerring für Aufregung gesorgt, Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein Unbekannter um 15.06 Uhr in einem Aufenthaltsraum für Sicherheitsleute einen mutmaßlich illegal erworbenen Feuerwerkskörper gezündet. Die Detonation war so heftig, dass dadurch das Gebäude und Möbel erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Polizei warnt vor gefährlicher Pyrotechnik

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dem Gebrauch von Pyrotechnik, die in Deutschland nicht zugelassen und nicht frei verkäuflich ist. Ihr Gebrauch birgt eine große Verletzungsgefahr.

( cw )