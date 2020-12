Betrunkener randaliert in Kieler Polizeiauto und beißt in Sitzbezug

Schleswig-Holstein Betrunkener randaliert in Polizeiauto und beißt in Sitzbezug

Hamburg. Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend versucht, die Inneneinrichtung eines Gefangenentransporters der Polizei Kiel auseinanderzunehmen. Wie Sprecherin Maike Saggau sagte, nahmen Beamte den 47-Jährigen im Stadtteil Dietrichsdorf in Gewahrsam. Ein Anrufer hatte die Polizei alarmiert, weil der Mann lauthals schreiend im Masurenring unterwegs war.

Betrunkener zerreißt Schonbezug in Wagen der Polizei Kiel

Gegenüber den Polizisten habe sich der Mann aggressiv und uneinsichtig gezeigt. Für die Fahrt forderten die Polizisten einen speziellen Gefangenentransportwagen an. Während der Fahrt schlug und trat der Mann gegen die Wände und Decke in dem von der Fahrerkabine abgetrennten Fahrgastraum. "Zudem verbiss er sich in dem Schonbezug der Rücksitzbank und zerriss diesen", so Saggau weiter. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 EUR.

Die Nacht musste der 47-Jährige im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt.

( ras )