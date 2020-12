"Unglücklich verpackt": Sprengstoff-Alarm in Flughafen-Nähe

Verdächtiger Gegenstand in einer Spedition beim Röntgen entdeckt: Sprengstoffalarm in einem Gewerbegebiet am Hamburger Flughafen.

Hamburg. Aufregung in einer Cargo-Firma im Umfeld des Hamburger Flughafens: Sprengstoff-Experten der Hamburger Polizei haben am Dienstagmittag einen verdächtigen Stoff untersucht, der beim Röntgen in einer Firma in Groß Borstel entdeckt wurde. Wie Polizei und Feuerwehr dem Abendblatt miteilten, wurde gegen 12 Uhr an der Obenhauptstraße in einem Gewerbegebiet am Airport in einem Frachtstück eine "organische Masse plus Kabel" entdeckt. Woher die Sendung kam oder welches Ziel sie hatte, ist nicht bekannt.

Das Paket wurde am Mittag von Experten des LKA untersucht. Die Feuerwehr sicherte das Gebäude ab. Die Straße wurde zum Teil gesperrt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Freiwillige Feuerwehr Groß Borstel. Ob sich tatsächlich explosives Material in der Frachtfirma befand, war zunächst unklar. Ein Experte der Polizei begutachtete mit weiteren Beamten und Mitarbeitern der Firma den Raum, in dem die betreffende Sendung lag.

Nachdem er das Vorgehen mit dem Stab vor Ort besprochen hatte, ging er erneut alleine in den Raum und öffnete das große Paket. Schon beim Öffnen, so hieß es vor Ort, sei klar gewesen, dass eine "unglückliche Verpackung" den Verdacht ausgelöst hat. Die Sendung entpuppte sich als vollkommen harmlos. Die Sperrungen wurden aufgehoben.

( arg/HA/ryb )