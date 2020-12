Messer bei junger Frau am Flughafen Hamburg sichergestellt

Hamburg. Am Hamburger Flughafen wollte am Montag eine junge Frau mit einer gefährlichen Waffe in einen Flieger steigen. Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel Beamten bei der Sicherheitskontrolle des Gepäcks auf einem Röntgenbild ein verdächtiger Gegenstand auf. Als sie daraufhin den Koffer der 25-Jährigen überprüften, fanden sie in einer Seitentasche ein Springmesser.

Diese sind laut dem Waffengesetz in Deutschland verboten. Deswegen wurde es von der Bundespolizei sichergestellt. Gegen die Besitzerin läuft jetzt eine entsprechende Anzeige. Sie durfte aber ihre Reise nach Bukarest fortsetzen.

( cw )