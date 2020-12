Drei Taten am Wochenende Bluttaten: Zwei Menschen sterben, einer in Lebensgefahr

In Farmsen-Berne hat am Sonntag ein Mann (20) auf offenbar auf seinen Vater (44) eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt.

Am Sonnabend und Sonntag rückte die Mordkommission in drei Fällen in Hamburg aus. Alle Taten passierten in der Familie.