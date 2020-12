Hamburg: Psychisch Kranker auf Flucht – Polizei geht Hinweisen nach

Hamburg: Der 27-Jährige soll am Mittwoch seinen Halbbruder in dessen Büro am Hopfenmarkt überfallen und im Gesicht verletzt haben. Bei dem Überfall soll er ein Gewehr und eine Pistole erbeutet haben. Die Polizei zog Kräfte aus dem gesamten Stadtgebiet zusammen und rückte mit 40 Streifenwagen aus.

Hamburg. Die Großfahndung nach dem psychisch schwerkranken Mann, der in Hamburg bei einem mutmaßlichen Überfall auf seinen Halbbruder zwei Schusswaffen geraubt hat, läuft weiter „auf Hochtouren“. Wie Polizeisprecher Florian Abbenseth sagte, seien inzwischen „mehrere Hinweise“ aus der Bevölkerung zu dem 27 Jahre alten Ruben Freudenberg eingelaufen, denen die Polizei nachgegangen sei und nachgehe.

So seien auch „Anlaufadressen“ des Mannes überprüft worden, unter anderem in Rotherbaum. Man setze weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung , so Abbenseth weiter.

Hamburg: Psychisch Kranker soll unter Verfolgungswahn leiden

Ruben Freudenberg ist psychisch schwer krank und bedarf „dringend“ ärztlicher Hilfe, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitgeteilt hatte. Wie aus dem Umfeld der Familie verlautete, soll er unter Verfolgungswahn leiden und sich von „dunklen Mächten“ bedroht fühlen.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Ruben Freudenberg.

Foto: Polizei Hamburg

Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, soll er seinen Halbbruder in dessen Büro am Hopfenmarkt überfallen, im Gesicht verletzt und in einen Raum eingeschlossen haben. Bei dem Überfall soll er aus dem Waffenschrank ein Gewehr und eine Pistole erbeutet haben. Die Waffen durfte der Halbbruder des Gesuchten führen. Aus seinem Umfeld hieß es, er sei Jäger.

Polizei warnt vor Ruben Freudenberg: Nicht ansprechen!

Die Polizei zog Kräfte aus dem gesamten Stadtgebiet zusammen und rückte mit 40 Streifenwagen aus; mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sicherten den Bereich rund um den Tatort.

Die Polizei fragt: Wer hat Ruben Freudenberg gesehen?

Er ist etwa 1,75 Meter groß,

trug zuletzt eine Jeans,

schwarze Schuhe

und eine Art knielangen Parka mit Fellkragen, schwarz oder dunkelgrün.

Ruben Freudenberg ist und bleibt, Stand Freitagnachmittag, wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei warnt eindringlich: Der Mann solle nicht angesprochen werden. Wer ihn sieht, solle sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

( dah/zv )