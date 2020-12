16-jährige Schülerin sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Hamburg: Ein 16 Jahre altes Mädchen ist auf dem Weg zur Schule von einem Unbekannten in Altona-Nord sexuell belästigt worden (Symbolbild).

Hamburg. Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule von einem bislang unbekannten Mann in Altona-Nord überfallen worden. Der Täter soll sie sexuell belästigt haben, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte. Die Beamten fahnden nach dem Täter und suchen nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 16-Jährige gegen kurz nach 8 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als sich der Täter ihr in der Mennonitenstraße von hinten näherte. "Der Mann hielt die Schülerin fest und berührte sie hierbei unsittlich", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Mädchen auf Schulweg sexuell belästigt: Passanten hörten Schreie

Die Schülerin begann zu schreien, als der Mann sie sexuell belästigte. Durch die Schreie wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam, die der Schülerin zu Hilfe kamen. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab flüchtete zu Fuß in Richtung Alsenplatz flüchtete. Die 16-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Sexualdelikt – der Täter wird wie folgt beschrieben:

vermutlich Deutscher

circa 40 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

Bart- und Brillenträger

bekleidet mit olivgrüner Jacke und königsblauer Strickmütze

Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Auch die Schulleitung des Gymnasiums in Eimsbüttel, das die 16-Jährige besucht, reagierte umgehend und informierte Eltern, Schülern und Kollegen in einem Schreiben über den Vorfall. Demnach werde die Polizei in den kommenden Tagen ihre Präsenz rund um das Schulgelände erhöhen.

( coe )