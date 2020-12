Hannover. Im Bahnverkehr zwischen Hannover und Göttingen ist es am Donnerstagmorgen zu größeren Verspätungen gekommen. Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr waren betroffen. Grund war ein Notarzteinsatz an der Bahnstrecke in der Innenstadt von Hannover: Dort wurden nach Angaben eines Bundespolizeisprechers zwei Menschen von einer S-Bahn überfahren und starben. Es werde von einem Suizid ausgegangen, sagte der Sprecher. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.