Hamburg. In Harburg kam es zwischen dem 19. April und dem 3. Mai mehrfach zu Steinwürfen auf Linienbusse der Linie 142 und 143 – auch ein Gullydeckel und ein Fahrradsattel wurden geworfen. Fahrgäste mussten teils, weil sie sich so erschreckt hatten, von Rettungskräften versorgt werden. Die Polizei konnte die Taten nun aufklären.

Polizei ermittelt wegen Steinwürfen auf Harburger Linienbusse

Im Fokus der Ermittler steht aktuell ein 20-jähriger Mann, der vermutlich für sämtliche Bewürfe verantwortlich ist. "Die beweissichere Zuordnung der Taten dauert zwar noch an, in ersten Fällen gilt er aber bereits als dringend tatverdächtig. Haftgründe bestehen derzeit nicht", teilte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Donnerstag mit.

Insgesamt gab es sechs Vorfälle bei denen der Mann die Linienbusse beworfen haben soll. Hauptsächlich verwendete er dafür Steine, behalf sich aber auch mit dem Sattel eines Fahrrads, einem Metallrost und einer sogenannten Trumme. "Teilweise hatten sich in den Bussen mehrere Fahrgäste aufgehalten. Diese blieben körperlich zwar unverletzt, in einem Fall erschreckten sie sich aber derart stark, dass sie von Rettungskräften der Feuerwehr vor Ort erstversorgt wurden", teilte die Polizei damals mit.

Polizisten nahmen Verfolgung der Täter auf

Nach der letzten Tat am 3. Mai im Bereich Harburger Ring und Schwarzenbergstraße verfolgten Zivilfahnder mehrere Männer, die nach einem lauten Knall von einem Bus flüchteten. So konnte die Polizei einen 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Mangels Haftgründen wurde der Mann anschließend wieder entlassen, seine Komplizen entkamen unerkannt.

Die Beamten gehen nach umfangreichen Ermittlungen der Harburger Fachdienststelle für Jugendkriminalität nun jedoch davon aus, dass der 18-Jährige nicht selbst für die Bewürfe verantwortlich ist. "Nach und nach kamen die Ermittler vielmehr auf die Spur mehrerer bei den Taten offenbar ebenfalls anwesend gewesener junger Männer", so Abbenseth.

Ermittlungen in sozialen Netzwerken führten zum Tatverdächtigen

In drei Fällen erfolgten daraufhin Wohnungsdurchsuchungen, bei den Handys als Beweismittel sichergestellt wurden. Durch weitere Ermittlungen in sozialen Netzwerken und durch kriminaltechnische Untersuchungen rückte schließlich der nun als dringend tatverdächtig geltende 20-Jährige in den Fokus der Ermittlungen.

Neben der gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr prüfen die Ermittler außerdem, ob der Mann auch für einen versuchten Einbruch in ein Wettbüro Anfang des Jahres in Hoheluft-West verantwortlich ist.