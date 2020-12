Hamburg: Opfer mit Messer im Gesicht verletzt – wer kennt den Mann?

Der Gesuchte griff vor einem Jahr einen 39-Jährigen nach einem Supermarktbesuch in Niendorf an. Auch Melonen kamen zum Einsatz.

Hamburg. Es ist fast exakt ein Jahr her, dass ein bislang unbekannter Mann einen 39-Jährigen in Niendorf mit einem Messer attackiert und im Gesicht verletzt hat. Nun fahndet die Polizei Hamburg mit Bildern aus einer Überwachungskamera öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter, der den Spitznamen "Pico" tragen soll, und das 39-jährige Opfer trafen am 4. Dezember 2019 gegen 19.55 Uhr zunächst in einem Supermarkt am Tibarg aufeinander. "Als der 39-jährige Geschädigte den Supermarkt verließ und in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs ging, wurde er offenbar von dem Täter erwartet und aufgehalten", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Donnerstag.

Niendorf: Täter attackierte 39-Jährigen mit Messer

Offenbar verlangte der Unbekannte Geld von dem Mann. Dieser Aufforderung kam der 39-Jährige jedoch nicht nach, woraufhin ihn der Täter mit verpackten Melonenstückchen bewarf. "Im weiteren Verlauf griff der Täter den Geschädigten mit einem längeren Messer an", so Ritterskamp. Mit der Klinge verletzte er sein Opfer im Gesicht. Die Wunde musste später in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter, der während der Messerattacke eine Kapuze trug (siehe Bild), flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes blieben erfolglos. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des Täters aus einer Überwachungskamera angeordnet.

Messerattacke in Hamburg-Niendorf: Der Täter soll laut Polizei den Spitznamen "Pico" tragen.

Foto: Polizei Hamburg

Der Täter mit dem Spitznamen "Pico" wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

circa 30 Jahre alt

europäisches Erscheinungsbild

dunkelblonde Haare

blonder Drei-Tage-Bart

schmale Figur

osteuropäischer Akzent

Wer Hinweise zu der gezeigten Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

