Hamburg. Der 81-jährige Mann und die 77 Jahre alte Frau wollten es sich am späten Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung in Hamburg-Rissen vermutlich gemütlich machen: Passend zur Vorweihnachtszeit entzündeten sie eine Kerze auf dem Adventskranz. Dieser fing jedoch Feuer und setzte die Küche in Brand, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Um 17.48 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in die Straße Hartmutkoppel alarmiert. "Als die ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Osdorf und der Freiwilligen Feuerwehren Rissen und Sülldorf an der Einsatzstelle eintrafen, drang schwarzer Brandrauch aus einer Wohnung", sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.

Adventskranz und Küche in Flammen: Zwei Senioren verletzt

Nicht nur der Adventskranz, auch Möbel in der Küche standen in Flammen. Das Seniorenpärchen konnte sich noch vor Ankunft der Feuerwehr ins Freie retten. "Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor und löschten das Feuer mit einem C-Rohr", so Unger. Die beiden Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus.

Da es in der Weihnachtszeit immer wieder dazu kommt, dass etwa Adventskränze und Weihnachtsbäume in Brand geraten, gibt die Feuerwehr Hamburg Tipps "für eine sichere und unbeschwerte Weihnachtszeit".

Elf Weihnachtstipps der Feuerwehr Hamburg: