Außenmühlenpark: Mann greift Joggerin an

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Sonntagabend an der "Hochzeitswiese" eine 48-Jährige angegriffen haben soll.

Hamburg. Eine Joggerin ist am Sonntagabend im Außenmühlenpark in Marmstorf Opfer eines Überfalls geworden. Laut Mitteilung der Polizei sprach der Täter die 48-Jährige gegen 20.15 Uhr in Höhe der als "Hochzeitswiese" bekannten Grünfläche an, als diese dort joggte.

Er habe ihr Geld für sexuelle Handlungen angeboten; als die Frau ihm zu verstehen gab, dass er sie in Ruhe lassen solle, habe er sie festgehalten und ins Gesicht geschlagen. Weil sich das Opfer wehrte und um Hilfe rief, ergriff der Mann die Flucht in Richtung des Trimm-Dich-Pfades. Die Joggerin traf am Marmstorfer Weg auf Passanten, die die Polizei verständigten.

Außenmühlenpark: So soll der Täter aussehen

Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den Täter. Zeugen können sich unter 040/42 86 - 56 789 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein und nur gebrochen Deutsch sprechen. Er habe kurze, dunkle Haare und soll dunkle Kleidung getragen haben.

( HA )