Hamburg. Im Verlauf eines Nachbarschaftsstreits in der Bethesdastraße in Hamburg-Borgfelde kam es am Dienstagmittag zu einer Messerstecherei. Eine Person wurde dabei verletzt – ob durch ein Messer ist jedoch noch unklar, teilte ein Polizeisprecher dem Abendblatt mit.

Die Beamten wurden gegen 13.39 Uhr gerufen. Zuvor hatte es Streit zwischen Nachbarn gegeben. Nach Abendblatt-Informationen wurde eine Person festgenommen. Weitere Details zu dem Einsatz und zur Art der Verletzung sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.