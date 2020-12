Hamburg. Bei der Fahrkartenkontrolle in der S31 aufgefallen: Die Überprüfung eines 23-Jährigen ergab, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Als ihm in Polizeigewahrsam mitgeteilt wurde, dass er in eine JVA gebracht werden soll, stellte sich der Mann bewusstlos.

Bei Fahrkartenkontrolle fiel 23-Jähriger auf

Aber von vorn: Am 30. November geriet der 23-Jährige bei einer Fahrt in der S31 vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Dammtor gegen 17.15 Uhr in eine Fahrkartenkontrolle. Er zeigte dabei eine Fahrkarte mit dem Bild eines anderen Mannes vor, sodass die Hamburger Bundespolizei verständigt wurde.

Im Bahnhof Dammtor kontrollierten die Beamten die Angaben, die der Mann zuvor gemacht hatte. Da diese nicht wahrheitsgetreu zu sein schienen, so Bundespolizei-Sprecher Thomas Hippler, wurde der 23-Jährige dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Mann stellt sich in Polizeigewahrsam bewusstlos

Dort wurden die Personalien des Mannes ermittelt und dabei festgestellt, dass der 23-Jährige durch zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft sowie des Amtsgerichtes Nürnberg gesucht wird. "Zum einen war er wegen Diebstahls zu einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden, zum anderen hatte er nach Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Bewährungsauflagen verstoßen", sagt Hippler.

Bis zum Transport in eine Hamburger Haftanstalt wurde der 23-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Als ihm dann einige Zeit später mitgeteilt wurde, dass er in eine JVA gebracht werden solle, lag der Mann "plötzlich augenscheinlich bewusstlos" in seiner Zelle, so der Bundespolizei-Sprecher. "Bei einem Kontrollgang wenige Minuten zuvor hatte er sich noch bester Gesundheit erfreut."

Untersuchungen in Klinik ergaben: Der Mann hatte simuliert

Die Bundespolizisten leisteten dem Mann sofort Erste Hilfe, auch ein Rettungsdienst wurde alarmiert. Da sich vor Ort nicht klären ließ, ob der Mann die Bewusstlosigkeit nur simuliert hatte oder ob er tatsächlich erkrankt sei, wurde er unter Bewachung der Bundespolizei mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Untersuchungen in der Klinik ergaben schließlich, dass kein medizinischer Notfall bestanden hatte, so Hippler. Der Mann wurde daraufhin in eine Hamburger JVA gebracht.