Hamburg. Ein 33 Jahre alter Trickbetrüger war besonders perfide vorgegangen: Er hatte sich in Hamburg über 90-jährige Seniorinnen als Opfer ausgesucht, sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und ihnen so ihr Geld abgeknöpft. Doch am Montag kamen dem Mann Fahnder der Hamburger Polizei auf die Schliche.

Der mutmaßliche Betrüger hatte am Montag um kurz vor 15 Uhr bei einer 92-jährigen Frau aus Rotherbaum angerufen und ihr erzählt, er sein ein Bankmitarbeiter. "Er verunsicherte die Seniorin mit einer Geschichte über kriminelle Mitarbeiter in der Bank und stellte die Echtheit speziell der 50-Euro-Geldnoten in Frage", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Dienstag.

Rotherbaum: 92-Jährige gibt Trickbetrüger Geld – Festnahme

Der 33-jährige Trickbetrüger konnte die 92-Jährige davon überzeugen, ihm die Nummern ihrer Geldscheine durchzugeben. Dann kündigte er einen Mitarbeiter an, der die Scheine zur Überprüfung abholen werde. Vermutlich um seriös zu wirken, versicherte er ihr, dass sie dafür eine entsprechende Quittung bekommen würde.

"Der angebliche Mitarbeiter erschien kurze Zeit später, nahm das Geld an sich und händigte der 92-Jährigen einen zugeklebten Umschlag, mutmaßlich mit der angesprochenen Quittung, aus", so Ritterskamp. Als der Trickbetrüger das Haus in der Monetastraße mit dem Geld der Seniorin verließ, verlief sein Vorhaben jedoch nicht mehr nach Plan. Denn der 33-Jährige wurde bereits erwartet: von Zivilfahndern, die ihn festnahmen.

Weiteres Opfer will 10.000 Euro für Trickbetrüger abheben

Die Ermittler der für Trickbetrug zuständigen Abteilung des Landeskriminalamts hatten bereits am 26. November einen Hinweis auf einen Mann erhalten, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben hatte. In dem Fall hatte sich der Täter eine 90-jährige Seniorin aus Jenfeld als Opfer ausgesucht und dieser vorgegaukelt, er sei ein Bankmitarbeiter.

"Der mutmaßliche Betrüger stellte auch hier die Echtheit der Geldscheine in Frage und brachte die dadurch verunsicherte Frau sogar dazu, ihre Bank aufzusuchen, um weiteres Geld abzuheben", sagte Ritterskamp. Doch die Bankangestellten wurden stutzig, als die alte Dame plötzlich 10.000 Euro abheben wollte – und verständigten die Polizei.

33-jähriger Trickbetrüger aus Harburg kam vor Haftrichter

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Polizei den Trickbetrüger schließlich identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 33-jährigen Mann aus Harburg.

Vier Tage nach dem Fall in Jenfeld konnten die Fahnder den 33-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen. Ritterskamp: "Dieser betrat zu diesem Zeitpunkt ein Haus in der Monetastraße." Als sie den 33-Jährigen kurz darauf festnahmen, fanden die Beamten bei ihm zwei Briefumschläge mit einem vierstelligen Bargeldbetrag und dem Namen der 92-jährigen Hausbewohnerin. Der mutmaßliche Trickbetrüger kam vor einen Haftrichter.