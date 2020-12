Hamburg. Für einen 52-jährigen Mann ist eine rasante Spritztour durch Hamburg mit einem gestohlenem Land Rover vor einem Haftrichter geendet. Denn der Mann hatte nicht nur ein Auto in Schleswig-Holstein entwendet und andere Verkehrsteilnehmer durch seine riskante Fahrweise in Gefahr gebracht – es besteht laut Polizei zudem der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige illegal in Deutschland aufhält.

Beamten war der Land Rover am Montagabend gegen kurz nach 22 Uhr im Appenbütteler Weg in Eißendorf aufgefallen. Der Grund: Der 52-Jährige hatte das Licht am Auto nicht eingeschaltet.

Mit gestohlenem Land Rover gegen Bordstein – Täter flüchtet

Die Polizisten folgten dem Land Rover und mussten dafür ordentlich Gas geben. Denn der Fahrer erhöhte die Geschwindigkeit stark und fuhr immer wieder in den Gegenverkehr, um vor ihm fahrende Autos zu überholen. Obwohl er andere Verkehrsteilnehmer durch seine Manöver in Gefahr brachte, verursachte er glücklicherweise keinen Unfall mit anderen Fahrzeugen.

"Als der Land Rover in Höhe der Straße Am Großen Dahlen mit einem Bordstein kollidierte und dadurch ins Schlingern geriet, konnten die Beamten den Fahrer an der Weiterfahrt hindern", sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Dienstag. Der 52-Jährige stieg aus, wollte einer Konversation mit der Polizei jedoch aus dem Weg gehen und flüchtete zu Fuß in ein Waldstück. "Er konnte aber kurze Zeit später mit Unterstützung weiterer Kräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden", so Theodoridou.

Gefälschte Papiere – 52-Jähriger kommt vor Haftrichter

In der Zwischenzeit hatten die Beamten die Kennzeichen des Land Rover überprüft. Das Ergebnis: Der Wagen war in Schleswig-Holstein gestohlen gemeldet.

Als sich der 52-jährige, aus der Ukraine stammenden Mann ausweisen sollte, kam es zu einer weiteren Überraschung. "Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem einen gefälschten bulgarischen Führerschein und eine gefälschte ID-Card und stellten sie sicher", sagte Theodoridou. Es bestehe der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige illegal im Bundesgebiet aufhalte.

Auch der Land Rover wurde sichergestellt. Gegen den 52-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes, der Urkundenfälschung und der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Mann kam vor einen Haftrichter. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachdezernat für Kfz-Delikte.