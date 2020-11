Hamburg. Zwei Polizistinnen sind am Sonnabendnachmittag von zwei Männern in St. Georg sexuell beleidigt worden. Die beiden 24 und 40 Jahre alten Beamtinnen waren auf dem Steindamm in zivil unterwegs, als sie von den beiden Männern (31, 45) plötzlich angegangen wurden.

Als drei Passanten dazwischen gehen wollten, entwickelte sich zwischen den beiden Gruppen eine körperliche Auseinandersetzung. Die Frauen, die sich als Polizeibeamtinnen zu erkennen gegeben hatten, versuchten einzugreifen.

Weitere Polizisten und Passanten am Steindamm eilen zu Hilfe

Doch erst weitere Passanten und herbeigeeilte Polizeibeamte brachten die Situation unter Kontrolle. Weil die beiden Männer erheblichen Widerstand leisteten, wurden die beiden Beamtinnen und einer der hinzugekommenen Polizisten leicht verletzt.

Die beiden Männer aus Kiel und Hamburg kamen auf die Wache, ihre Identität wurde festgestellt, zudem wurde ihnen Blut abgenommen, so ein Polizeisprecher. Mangels Haftgründen seien sie kurz darauf wieder auf freien Fuß gekommen.