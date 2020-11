Hamburg. Ein Friseurbesuch hat für einen 33 Jahre alten Mann in Hamburg-Billstedt am Sonnabend ein blutiges Ende genommen: Er war mit dem 25-jährigen Friseur in Streit geraten, der im Verlauf eskalierte. Der 25-Jährige stach am Ende mehrfach mit einer Schere auf seinen Kunden ein. Nach Informationen des Abendblatts ging es bei der Auseinandersetzung um zu kurze Koteletten.

Offenbar war der 33-Jährige so unzufrieden mit den Schneidekünsten des Friseurs, dass es am Sonnabend gegen 18.40 Uhr zu einem Streit kam, bei dem ein Wort das andere ergab. "Im Laufe der Auseinandersetzung verließen die beiden Männer den Salon am Schiffbeker Weg", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Sonntag.

Friseur attackiert Kunden mit Schere – innere Blutungen

Der 25-Jährige geriet vermutlich heftig in Rage: Denn am Ende zog er seine Schere und stach seinem Kunden mehrfach in den Oberkörper. "Der 33-Jährige erlitt innere Blutungen und kam in ein Krankenhaus", so Abbenseth. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach der blutigen Auseinandersetzung flüchtete der 25-Jährige. Die Polizei konnte ihn auch nicht in seiner Wohnung antreffen. "Aber der Mann ist identifiziert", sagte Abbenseth. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.