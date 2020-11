Hamburg. Am Volksparkstadion des HSV hat es am Sonntagmorgen einen schrecklichen Unfall gegeben: Ein Mann ist mit seinem Fahrrad an der Sylvesterallee (Bahrenfeld) eine Böschung hinuntergestürzt und gestorben. "Er erlag noch vor Ort seinen schweren Kopfverletzungen", teilte der Lagedienst der Polizei Hamburg dem Abendblatt mit.

Polizei und Rettungskräfte wurden um 8.37 Uhr alarmiert. Doch der Notarzt konnte dem Mann, der laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahre alt ist, nicht mehr helfen. Offenbar hatten Passanten den Mann nahe dem Parkplatz der Barclaycard-Arena gefunden.

Die Identität des Toten ist nach Angaben des polizeilichen Lagedienstes noch unklar. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gebe es bislang nicht, sagte der ein Sprecher. Der Leichnam kam ins Institut für Rechtsmedizin.