Überfall auf Geldtransporter in Hamburg: Täter erbeuten 400.000 Euro

Er hatte das Fahrzeug in einer Fußgängerzone in Hamburg-Billstedt abgepasst und die Sicherheitsmitarbeiter mit Reizgas attackiert.

Hamburg. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter am Sonnabend in Hamburg-Billstedt hat ein bislang unbekannter Mann rund 400.000 Euro erbeutet. Der Täter hatte den Transporter gegen 7.20 Uhr in der Möller Landstraße in der dortigen Fußgängerzone abgepasst. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens waren vorgefahren, um die dortige Haspa mit Bargeld zu beliefern.

Zwei der Männer stiegen aus, der dritte Sicherheitsmann blieb im Wagen. Noch in der Nähe des Fahrzeugs stürzte der Täter auf die beiden Männer zu, die Geldtaschen bei sich trugen. Er sprühte ihnen Reizgas ins Gesicht und entriss einem der Sicherheitsmitarbeiter die Tasche. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Unbekannter überfällt Geldtransporter – Sofortfahndung erfolglos

Die Sicherheitsmänner versuchten noch, den Täter zu verfolgen. Doch sie verloren ihn aus den Augen. Auch eine Sofortfahndung der Polizei, an der zehn Streifenwagen beteiligt waren, blieb erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alte

etwa 1,80 Meter groß

Südländer

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Täter oder zu dem Überfall auf den Geldtransporter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286–56789 zu melden.

( zv )