Hamburg. Das 15 Jahre alte Mädchen aus Hamburg, das seit Freitagnachmittag als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht. Seit dem frühen Sonnabendnachmittag hatte die Polizei mit Fotos nach der 15-Jährigen gefahndet.

Das Mädchen sei am Sonnabendabend gegen 19:30 Uhr von Zivilfahndern in der Hamburger Innenstadt gefunden worden."Die Beamten nahmen sie in Gewahrsam und brachten sie zurück in das Krankenhaus, in dem sie zuletzt untergebracht war", so Polizeisprecher Florian Abbenseth am Sonnabendabend. Die 15-Jährige benötigte dringend ärztliche Hilfe.