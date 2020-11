15-Jährige aus Hamburg vermisst: Wer hat Eva Gruß gesehen?

Hamburg. Das 15 Jahre altes Mädchen Eva Gruß aus Hamburg gilt seit Freitagnachmittag als vermisst. Die Polizei fahndet nun mit zwei Fotos nach der Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt gesehen wurde Eva Gruß am Freitag gegen 16.20 Uhr in einem Krankenhaus an der Liliencronstraße in Rahlstedt. Dort sei sie derzeit untergebracht, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Sonnabend. "Sie bedarf dringend ärztlicher Hilfe."

Trotz intensiver Ermittlungen der Kripo ist der aktuelle Aufenthaltsort des Mädchens bislang unbekannt. "Nach ihrem Verschwinden hat sie sich zuletzt offenbar noch im Bereich Norderstedt aufgehalten", so Abbenseth.

Die vermisste Eva Gruß aus Hamburg wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

schlank

Brillenträgerin

ihre roten Haare sind aktuell in Teilen rötlich-pink gefärbt, ansonsten sind die Haare an den Seiten sehr kurz und oben vermutlich zu einem Zopf gebunden

sie trägt vermutlich eine schwarze Winterjacke

Foto: Polizei Hamburg

Wer die 15-Jährige sieht, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu informieren. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort können auch unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

( coe )