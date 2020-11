Hamburg. Für die Betroffenen war es ein schockierendes Erlebnis: Am Freitagnachmittag hat es in einer Wohnung in der Stavenhagenstraße im Hamburger Stadtteil Groß Borstel gebrannt. Dabei ist eine Person leicht verletzt worden. Bei dem betroffenen Domizil handelt es sich um eine Unterkunft von Fördern und Wohnen – eine soziale Einrichtung, die wohnungslosen Menschen ein Dach über dem Kopf ermöglicht.

Feuer in Wohnung: Mutter, Kind und Nachbar gerettet

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war zum Zeitpunkt des Unglücks eine Mutter mit ihrem mutmaßlich sechs Jahre alten Kind in der Wohnung anwesend, als sich um 14.45 Uhr dichter Rauch entwickelte.

Die Feuerwehr wurde umgehend von mehreren Nachbarn alarmiert und rückte mit 40 Einsatzkräften an. Der Brand wurde nach kurzer Zeit gelöscht und die Mutter mit ihrem Kind gerettet. Auch ein Nachbar, dessen Wohnung von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist in Sicherheit gebracht worden.

Stavenhagenstraße: Kind spielte mit Feuerzeug

Im Anschluss gestand das Kind im Beisein der Mutter und der Feuerwehr, bevor es brannte mit einem Feuerzeug gespielt zu haben. Dies war womöglich die Ursache des Feuers. Seine Mutter zog sich bei dem Vorfall eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Feuer in Groß Borstel: Schaulustige sorgen für Stau

Die ausgebrannte Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Feuerwehr warf brennende und noch glühende Einrichtungsgegenstände und Kleidung aus dem Fenster, um sie vor der Haustür des Mehrfamilienhauses zu löschen.

Während der Löscharbeiten kam es zum Feierabendverkehr zu einer stärkeren Staubildung entlang der Zufahrtsstraße Borsteler Chaussee. Hauptursache hierfür waren Schaulustige, denen es wichtiger war, einen Blick auf die Löscharbeiten zu werfen, als für fließenden Verkehr zu sorgen.