Paketbote in Wilhelmsburg überfallen und verletzt

Hamburg. In Wilhelmsburg haben zwei bislang unbekannte Männer am Donnerstagmittag einen Paketboten überfallen und ihm ein Paket entwendet. Dabei wurde er verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Zwei Männer überfallen Paketboten in Wilhelmsburg

Der 47-jährige Paketbote war zum Tatzeitpunkt gerade dabei, in der Krieterstraße ein Paket auszuliefern, als sich ihm von hinten unbemerkt zwei Männer näherten. "Die als jugendlich beschriebenen Täter stießen den Geschädigten zu Boden, nahmen das Paket an sich und flüchteten in unbekannte Richtung", teilte Polizei-Sprecher Daniel Ritterskamp am Freitag mit.

Das Paket fanden die Beamten später in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch. Eine Fahndung führte jedoch nicht zur Festnahme der Täter. Die Polizei sucht daher mit folgenden Täterbeschreibungen nach den Männern:

Täter 1

männlich

etwa 1,75 Meter groß

jugendliches Aussehen

rundes Gesicht und flaumiger Bart

"südländisches Erscheinungsbild"

dunkle Bekleidung

Täter 2

männlich

jugendliches Aussehen

"südländisches Erscheinungsbild"

dunkle Bekleidung

Die weiteren Ermittlungen hat das Raubdezernat für die Region Hamburg übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( lag )