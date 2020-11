Hamburg. Feuerwehreinsatz im Strafjustizgebäude in Hamburg: Die Einsatzkräfte wurden am Freitag um 9.44 Uhr alarmiert, da im zweiten Obergeschoss des Gebäudes am Sievekingplatz Brandgeruch festgestellt wurde.

"Das Strafjustizgebäude wurde vorsichtshalber evakuiert", sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. "Die Einsatzkräfte erkunden derzeit das Gebäude." Ein Feuer wurde bislang nicht entdeckt, hieß es um 10.20 Uhr.