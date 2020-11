Hamburg. Die Autobahn A1 bei Billstedt ein Trümmerfeld, ein Mann tot, mehrere Menschen verletzt – die Bilanz eines erschütternden Unfalls in der Nacht auf den 1. Mai 2019. Jetzt steht ein Autofahrer (30) vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg, der für die Kettenreaktion verantwortlich sein soll, die er mit seiner mutmaßlichen Raserei ausgelöst hat. Denn das wirft ihm die Anlage vor.

Der Angeklagte I. fuhr in der Nacht gegen 2.30 Uhr mit einer Beifahrerin in seinem luxuriösen BMW Cabrio 640 vermutlich mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde und mehr über die A1. Laut Anklage sei er "enthemmt" und alkoholisiert gewesen. Zwischen den Abfahrten Billstedt und Öjendorf fuhr er demnach im Bereich einer Baustelle vermutlich beim Spurwechsel auf den Ford von M. auf. Der Aufprall schleuderte den Ford gegen eine Begrenzungsmauer. Der Wagen rutschte über die Fahrbahn und blieb auf dem Dach liegen. M. verstarb an der Unfallstelle. Der Beifahrer erlitt Rippenbrüche und Prellungen.

Illegales Rennen auf der Autobahn A1?

Tödlicher Unfall auf der A1 in Höhe Billstedt: In der Nacht zum 1. Mai hat der Fahrer eines BMW gegen 2.30 Uhr versucht, an einem vor ihr fahrenden Ford mit viel zu hoher Geschwindigkeit vorbeizuziehen. Foto: Michael Arning

Doch das Überholmanöver misslang. Der BMW touchierte den Ford, beide Autos gerieten ins Schleudern. Foto: Michael Arning

Der Ford überschlug sich und kam erst nach etwa 180 Metern zum Stehen. Foto: Michael Arning

Dabei wurde der Fahrer des Ford so schwer verletzt, dass ihm die herbeigerufenen Retter nicht mehr helfen konnten. Foto: Michael Arning

Sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning



Der 29 Jahre alte BMW-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt, seine 32 Jahre alte Beifahrerin ebenfalls. Foto: Michael Arning

Der Unfallfahrer wurde wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens verhaftet. Foto: Michael Arning



Bei der Unfallaufnahme, so der Bericht damals, soll der Unfallverursacher angegeben haben, seine Beifahrerin habe den BMW gelenkt. Das hatten aber offenbar schon die Polizisten vor Ort mithilfe von Gurtspuren als Täuschung entlarvt. Nun kam heraus: Der Angeklagte I. soll einen gefälschten serbischen Führerschein vorgelegt haben. Er selbst hatte keinen.

Viel gelernt hatte er aus dem Unfall mit dem Toten augenscheinlich nicht. Die Anklage wirft ihm vor, am 12. Juli dieses Jahres wiederum unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein durch Ottensen gefahren zu sein. So summierte sich die Anklage gegen den Mann nun auf die tatbestände illegales Rennen, fahrlässige Tötung, Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Der Prozess beginnt am kommenden Donnerstag.