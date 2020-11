Hamburg. Insgesamt 300 Polizisten haben am Mittwoch hamburgweit gezielte Kontrollen durchgeführt, um die Einbruchskriminalität zu bekämpfen. Der Einsatz war Teil einer in ganz Norddeutschland stattfindenden Polizeiaktion zur „dunklen Jahreszeit“, die gleichzeitig auch Hochzeit der Einbruchskriminalität ist.

In diesem Jahr war vieles anders. Bewusst wurde wegen der Corona-Pandemie auf größere Standkontrollen zur Überprüfung von Fahrzeugen verzichtet. Schwerpunkt der aktuellen Kontrollen war der Hamburger Süden, nachdem es im Bereich Neugraben eine Einbruchsserie gegeben hatte.

Polizei verzeichnet deutlich weniger Taten in Hamburg

Aber auch die Einbruchskriminalität hat sich verändert. In Hamburg verzeichnet die Polizei deutlich weniger Taten. „Im November vergangenen Jahres hatten wir täglich in Hamburg im Schnitt etwa 18 Einbruchstatorte. In diesem Jahr sind es keine zehn“, so Michael Neumann, Leiter vom LKA 19 „Castle“, zuständig für den Kampf gegen organisierte Einbrecherbanden.

Wissenwertes zur Soko "Castle" der Hamburger Polizei

Die Sonderkommission "Castle" der Hamburger Polizei wurde 2015 gegründet

Mit der Sonderkommission soll die Einbruchskriminalität bekämpft werden

Seit der Gründung der Soko "Castle" wurde die Zahl der Taten nahezu halbiert

Die Soko „Castle“ ist mittlerweile eine feste Dienststelle im Landeskriminalamt

Auch die Täter scheinen teilweise andere zu sein. Waren es während und nach der ersten Corona-Welle noch die reisenden Einbrecher, vor allem aus Südosteuropa, die wegen der Reisebeschränkungen nicht mehr aus Deutschland weggekommen waren oder wegen der besseren medizinischen Versorgung hierblieben, sind es jetzt mehr Täter, die zumindest feste Bindungen zu Großfamilien und so Anlaufstellen in Deutschland haben.

Lesen Sie auch:

Auch die „Qualität“ der Taten ist eine andere. „Mittlerweile haben wir Einbruchstatorte, bei denen wir 30 Hebelspuren an der Tür finden. Erfahrene Profis, die wir im Frühjahr hatten, müssen fünf- bis sechsmal ansetzen“, so Neumann.

14 Anzeigen wegen Drogenbesitzes oder illegalen Aufenthalts

Bei der Aktion am Mittwoch waren es vor allem Erkenntnisse und „Beifang“, den die Beamten machten. Es wurden 14 Anzeigen wegen Drogenbesitzes oder illegalen Aufenthalts geschrieben, zwei Autofahrer ohne Führerschein erwischt.

Aber auch elf sogenannte „Anhaltemeldungen“, bei denen es darum geht Erkenntnisse zu einschlägig bekannten Personen zu sammeln, wurden geschrieben. Eingebrochen wurde am Mittwoch allerdings trotz des Einsatzes. Fünf Taten wurden an dem Tag bei der Polizei angezeigt. In vier Fällen blieb es aber nur beim Versuch.