Hamburg. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hatten auch in Hamburg 33 Organisationen, Vereine und Gruppen zu einer Demonstration gerufen. Um 18 Uhr haben sich am Jungfernstieg etwa 300 Menschen zu dem angemeldeten Aufzug versammelt, teilte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes mit.

Demo in Hamburg gegen Gewalt an Frauen friedlich

"Um ein Zeichen gegen die Alltäglichkeit von geschlechtsspezifischer Gewalt und Sexismus zu setzen", wie es die Anmelder formulierten, führt der Protestzug von der Binnenalster zum Karolinenplatz an den Messehallen.

Die Demonstration verlaufe bislang friedlich und den in der Corona-Krise erforderlichen Abständen entsprechend, hieß es von der Polizei.