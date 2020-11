Hamburg. Ein zerstörtes Verkehrszeichen, eine angefahrene Straßenlaterne, ein demolierter Toyota und ein beschädigter Smart: Ein betrunkener 37-Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Alsenstraße in Altona-Nord, die erst vergangenes Jahr aufwändig saniert worden war, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Als sein zerstörter Audi Q5 nicht mehr fahrtüchtig war, flüchtete er zu Fuß – doch weit kam der Mann nicht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 37-Jährige gegen 3.10 Uhr mit seinem Audi auf der Alsenstraße aus Richtung Doormannsweg kommend in Richtung Stresemannstraße unterwegs. Da er sich nicht nüchtern hinters Steuer gesetzt hatte, war seine Fahrtüchtigkeit jedoch massiv eingeschränkt. "In einer Fahrbahnverschwenkung fuhr der Fahrer anstatt dem Verlauf der Fahrbahn zu folgen geradeaus über die dortige Mittelinsel", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Alsenstraße: Betrunkener demoliert Laterne und andere Autos

Dabei führte das eine zum anderen: Erst rollte er zunächst über ein Verkehrszeichen, stieß dann mit seiner rechten Wagenseite gegen einen Lichtmast, schleuderte anschließend mit dem Audi nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Toyota Corolla. Ritterskamp: "Durch ein vom Audi abgerissenes Rad wurde zudem noch ein geparkter Smart beschädigt."

Sich der Polizei nach der chaotischen und äußerst riskanten Fahrt zu stellen, kam für den 37-Jährigen jedoch nicht in Frage. Stattdessen ließ der Mann sein zerstörtes Auto zurück und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. "Zeugen hatten in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht und konnten den flüchtigen Fahrer beschreiben", sagte Ritterskamp. Besonders weit kam der 37-Jährige deshalb nicht.

Trunkenheitsfahrt in Altona-Nord: Mann hat 1,43 Promille

Bereits am Holstenplatz gabelten die Beamten den betrunkenen Mann auf – ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem stellte die Polizei den Audi sicher. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an den Händen und am Kopf und kam in ein Krankenhaus.

Die Alsenstraße musste für knapp dreieinhalb Stunden bis 6.35 Uhr zwischen der Stresemannstraße und der Augustenburger Straße voll gesperrt werden. In dieser Zeit wurden auch erste Reparaturarbeiten an dem beschädigten Lichtmasten erledigt.