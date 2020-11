Hamburg: Schuss in der Schanze – Kugel durchschlägt Fensterrahmen

Eine 64-Jährige hörte einen lauten Knall in ihrer Wohnung in der Rosenhofstraße. Wer der Schütze war, ist unklar. Zeugen gesucht.

Im Schanzenviertel in Hamburg fiel am Dienstagabend ein Schuss. Die Kugel traf den Fensterrahmen einer Wohnung (Symbolbild).

Mysteriöser Fall Schuss in der Schanze – Kugel durchschlägt Fensterrahmen

Hamburg. Ein Schuss im Schanzenviertel gibt der Hamburger Polizei Rätsel auf: Am späten Dienstagabend hat eine Kugel den Fensterrahmen einer Wohnung in der Rosenhofstraße getroffen, in der eine 64 Jahre alte Frau lebt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die 64-Jährige hörte um kurz nach 22 Uhr einen lauten Knall in ihrer Wohnung und alarmierte die Polizei. "Im Fensterrahmen wurde ein Durchschuss festgestellt", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth dem Abendblatt am Mittwoch. Das Projektil lag im Wohnzimmer der Frau.

Schuss in der Schanze – Polizei sucht Zeugen

"Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen 13 Funkstreifenwagen beteiligt waren", so Abbenseth. Doch den Schützen entdeckten die Beamten nicht. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung im Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Schützen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Nach Angaben der "Mopo", die zuerst über den mysteriösen Fall berichtet hatte, befand sich das Fenster, auf das der noch unbekannter Schütze geschossen hatte, im dritten Stock des Mehrfamilienhauses.

( coe )