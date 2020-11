Hamburg: Mann überfällt Drogerie mit Schusswaffe –Zeugen gesucht

Hamburg. Ein Mann hat am Montagabend eine Drogerie am Hammer Steindamm überfallen. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, betrat der Mann gegen 20.20 Uhr maskiert und mit einer Schusswaffe in der Hand das Geschäft. Er forderte die Kassiererin auf, ihm Geld herauszugeben, griff dann aber selbst in die Kasse und nahm das Bargeld an sich. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 175 cm groß

sprach hochdeutsch ohne Dialekt

trug eine schwarze Motorradjacke mit roten Applikationen und eine schwarze Maskierung

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

( cw )