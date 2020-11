Hamburg. Bei einer heftigen Explosion in einer Wohnung in Hamburg-Barmbek ist am Montagmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Fenster barsten, Teile der Fassade wurden auf die Straße gesprengt. Bislang ist von einer schwer verletzten Person die Rede. Es soll sich um einen Mann handeln. Er hat nach Angaben von Feuerwehrsprecher Martin Schneider Verbrennungen zweiten Grades erlitten und kam sofort ins Krankenhaus. Eine weitere Person aus der Wohnung soll flüchtig sein, sich aber ebenfalls verletzt haben.

Der Feuerwehrsprecher sagte dem Hamburger Abendblatt, es sei ein Großaufgebot vor Ort am Eckmannsweg in der Nähe des Ring 2. Die Energieversorger hatten bestätigt, dass kein Gasanschluss in der Wohnung liege. Was genau die "massive Explosion" ausgelöst hat, wird derzeit ermittelt. Am Einsatzort hieß es von Polizisten, man gehe davon aus, dass in der Wohnung Drogen verarbeitet worden seien.

Wohnungs-Explosion: War es ein Drogenlabor?

Explosion in einer Wohnung in Hamburg-Barmbek

Foto: Michael Arning

Die Baustatiker seien ebenfalls am Einsatzort eingetroffen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Wohnung liegt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Nach einer ersten Einschätzung ist sie nicht mehr bewohnbar. Die Explosion war so heftig, dass selbst Risse in den Wänden zu Nachbarwohnungen entstanden. Ganze Wände hätten sich verschoben, so die Feuerwehr. Das Gebäude müsse gesichert werden, das THW wurde hinzugezogen. .