Kaltenkirchen. Nach dem Brand am vergangenen Freitag im Hotel "Landhaus" in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat die Polizei nun einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann nach Angaben von Zeugen kurz vor dem Ausbruch des Feuers mit einem der Bewohner des Hauses in einen heftigen Streit geraten sein.

Der 26-Jährige wurde am Sonnabend dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung erlassen hat. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Großfeuer zerstört Hotel in Kaltenkirchen: Ermittlungen dauern an

Das Großfeuer hatte das Hotel komplett zerstört. Die zehn Monteure und Handwerker, die in dem wegen der Corona-Krise für Touristen gesperrten Hotel untergebracht waren, blieben unverletzt. Weil ein Teil des Gebäudes einstürzte, konnten die Einsatzkräfte den Brand nur von außen bekämpfen – das Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Teil des Gebäudekomplexes konnte nicht verhindert werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg dauern an.