Hamburg. Ist das eine moderne Variante der Entführung einer Braut? Ein Hochzeits-Ritus auf die Spitze getrieben? Die Hintergründe sind noch unklar, aber die Autobahnpolizei Brandenburg hat am Sonntag auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin offenbar ein illegales Rennen gestoppt. Beteiligt waren Fahrzeuge aus Hamburg. Wie es am Montagmorgen von einem Sprecher hieß, sollte offenbar eine tschetschenische Braut von Hamburg nach Berlin gebracht werden.

Zwischen Herzsprung und Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) auf der A24 wurde dann ein Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Augenzeugen, so die Polizei, hatten berichtet, wie mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit teils auf dem Standstreifen Richtung Berlin unterwegs waren. An der Anschlussstelle Kremmen zogen die Polizisten sieben Autos aus dem Verkehr – und beschlagnahmten bei einer Kontrolle in Staffelde die Führerscheine der beteiligten Fahrer.

Sie werden verdächtig, ein illegales Autorennen gefahren zu sein. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Für alle Insassen der Fahrzeuge wurde den Angaben zufolge ein Bus organisiert, mit dem sie nach Berlin gebracht wurden.