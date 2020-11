Hamburg. Sechs Wochen nach einer Schießerei vor einer Shishabar in Hamburg-Lurup ist nun ein Verdächtiger im Willi-Hill-Weg festgenommen worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, ist am Sonnabendnachmittag ein Haftbefehl vollstreckt worden.

Weitere Details zur Festnahme des Mannes unbekannten Alters lagen zunächst nicht vor.

Festnahme in Lurup: SEK muss nicht eingreifen

Wie das Abendblatt erfuhr, war das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei alarmiert, kam aber nicht zum Einsatz. Denn der Verdächtige soll unerwartet seine Wohnung verlassen haben, als die Polizei anrückte und ihn daraufhin festnahm.

Anschließend durchsuchte das Landeskriminalamt (LKA) die Wohnung des Mannes nach Hinweisen zur Tat am 4. Oktober. Damals war ein Streit zwischen zwei Männern in einer Shishabar eskaliert und final um gegen 5 Uhr morgens an der Luruper Hauptstraße ausgetragen worden.

Wie es zu der Schießerei in Lurup kam

Der Tatverlauf spielte sich in etwa so ab: Einer der beiden Männer schoss dem anderen (37) mit einer scharfen Schusswaffe ins Bein und in den Fuß. Der Schwerverletzte zog daraufhin eine Gaspistole und traf eine unbeteiligte Person (34) in den Oberkörper. Der Mann mit der Schusswaffe flüchtete, der 37-Jährige kam ins Krankenhaus.

Ob es sich bei der Festnahme vom Sonnabend um den flüchtigen Täter oder eine enge Kontaktperson handelt, ist noch unklar.