Reinbek. Die Polizei in Reinbek (Kreis Stormarn) hatte in der vergangenen Woche einen prominenten Schauspieler nach einer Fahrerflucht in Reinbek bei Hamburg befragt und seinen Sportwagen beschlagnahmt. Der Mann soll bei dem Unfall alkoholisiert gewesen sein.

Dieser Verdacht hat sich nun bestätigt: Wie Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst am Mittwoch auf Abendblatt-Anfrage bestätigte, ergab der Atemalkoholtest des 49-jährigen Autofahrers, gegen den ermittelt wird, 1,6 Promille.

Blutprobe wird auch auf Drogen untersucht

Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck eine Blutprobe entnommen, die auch auf Drogen untersucht wird. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck mitteilte, wird mit einem Ergebnis der Blutprobe erst in den nächsten Tagen gerechnet. Die Agentur des Schauspielers wollte sich gegenüber dem Abendblatt zu dem Vorfall nicht äußern.

Zeugen in Reinbek hatten der Polizei berichtet, ein Mann sei am vergangenen Mittwochabend mit seinem Wagen an der Schönningstedter Straße gegen eine kleine Mauer gefahren und habe sich davongemacht. Auch zwei Verkehrszeichen seien beschädigt worden, hieß es in einer späteren Polizeimitteilung zu dem Unfall.

Schauspieler sagt, er habe das Unfallauto nicht gefahren

Unfallort nach einer Fahrerflucht in Reinbek

Foto: Michael Arning

Die Beamten „besuchten“ den Schauspieler in Reinbek, nahmen ihn mit auf die Wache für die Blutprobe und stellten einen Sportwagen sicher. Der Wagen wurde zu einer Verwahrstelle abtransportiert. Wie die Polizei erklärte, soll der vernommene Mann gesagt haben, er habe das Auto nicht gefahren. Der 49-Jährige soll zurzeit keinen Führerschein besitzen.

Die Polizei hatte der Staatsanwaltschaft Lübeck mitgeteilt, dass der Mann am Tag des Unfalls schon einmal von Zeugen hinterm Steuer gesehen worden war.

Die Ermittlungen zum Fahrer und den Umständen der mutmaßlichen Unfallflucht dauern an. Die Vorwürfe lauten: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung.