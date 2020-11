Hamburg. Am Donnerstagmorgen ist eine Person auf einer Baustelle an einem Wohnhaus im Weißbuchenweg in Wellingsbüttel mehr als drei Meter in die Tiefe gestürzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr Hamburg auf Abendblatt-Anfrage mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr. Zum Unfallhergang und der Art der Verletzung konnte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann wenige Stunden nach dem Vorfall noch keine Angaben machen.