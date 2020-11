Hamburg. Am Mittwochabend kam es gegen 20.16 Uhr an der Kreuzung Stein-Hardenberg-Straße / Am Pulverhof in Rahlstedt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach ersten Informationen der Polizei soll es mehrere Verletzte geben – darunter auch Kinder, teilte der Lagedienst mit.

Verkehrsunfall an Kreuzung Stein-Hardenberg-Straße / Am Pulverhof

An dem Verkehrsunfall waren ersten Informationen nach zwei Pkw beteiligt.

Foto: Michael Arning

Wie es zu dem Unfall kam, sei jedoch noch nicht geklärt. Der Verkehrsunfalldienst sowie ein Notarztfahrzeug sind vor Ort.