Hamburg. Einer der mutmaßlich schlimmsten Brandstifter Hamburgs ist wohl dingfest gemacht: Die Polizei hat in der vergangenen Woche einen Mann verhaftet, dem 45 Taten seit dem Jahr 2018 zugeordnet und vorgeworfen werden. Der 40 Jahre alte vermeintliche Serientäter soll unter anderem in Schnelsen "aktiv" gewesen sein. Dort war im Juli dieses Jahres das "Futterhaus" abgebrannt. Und dort in der Nähe ist er auch zu Hause.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, würden dem Mann Brandstiftungen an Autos sowie das Anzünden von Mülltonnen vorgeworfen. Im Falle des "Futterhauses" hat es zum Großbrand in dem Gebäude geführt. Eine Passantin und zwei Polizeibeamte sind laut Behördenangaben im Juli durch die starke Rauchentwicklung verletzt worden.

Weitere Taten waren ähnlicher Natur, sodass auch in Lokstedt und an der Sternschanze nach Brandstiftungen Sorgen wegen einer unheimlichen Serie entstanden. Zunächst hieß es, das sei womöglich kein Serientäter. Bei einem Carport-Brand in Lokstedt hatte es sogar einen Stromausfall gegeben.

Brandstiftung in Hamburg: Mutmaßlicher Serientäter in U-Haft

Das Gebäude an der Holsteiner Chaussee brannte in der Nacht zum Sonntag lichternloh. Die Feuerwehrleute konnten das Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Foto: TV Newskontor

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte eine Lagerhalle inklusive einer Filiale des Heimtierbedarfsmarktes Futterhaus lichterloh. Foto: TV Newskontor

Die Feuerwehrleute kämpften mit fünf C-Rohren, einem Wenderohr über einer Drehleiter sowie einem Wasserwerfer gegen die Flammen. Foto: TV Newskontor

Die Ausbreitung des Feuers auf ein angrenzendes dreigeschossiges Bürogebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern. Foto: TV Newskontor

Die Anwohner in den Stadtteilen Schnelsen und Niendorf wurden durch die Auslösung des Warnsystems MoWas (Modulares Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenfälle) aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Foto: TV Newskontor



Mithilfe einer Drehleiter bekämpften Einsatzkräfte das Feuer aus der Höhe. Foto: TV Newskontor

Dicke Rauschwaden quellen aus dem Dach der Futterhaus-Filiale an der Holsteiner Chaussee. Foto: TV Newskontor

Der Eingang der Futterhaus-Filiale steht in Flammen. Foto: TV Newskontor

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Bürogebäude verhindern. Foto: TV Newskontor



Der Haftbefehl gegen den Mann wurde am vergangenen Mittwoch vollstreckt. Er kam in Untersuchungshaft. Die Wohnungsdurchsuchung, hieß es, habe keine Beweise erbracht. Allerdings seien unter dem Badezimmerfenster außen "diverse Bruchstücke von Grillanzündern" sichergestellt worden. Bei dem Verhafteten wird geprüft, ob er für weitere Brandstiftungen in Frage kommen könnte.