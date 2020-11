Rentner in Wohnung überfallen – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Und wieder ist ein Rentner in Hamburg Opfer von Kriminellen geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werden zwei Männer gesucht, die am Dienstagnachmittag einen 70-Jährigen in Lurup in seiner Wohnung überfallen und dabei Bargeld sowie eine EC-Karte erbeutet haben.

Die Tat geschah um 15.40 Uhr am Lüdersring, einer kleinen Nebenstraße. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Täter in die Wohnung gestürmt, nachdem der Mann ihnen geöffnet hatte. Sie hätten den Rentner festgehalten und nach Bargeld gefragt. Eine Antwort hätten sie nicht erhalten und daraufhin die Wohnung durchsucht. Mit Bargeld und der EC-Karte seien sie dann geflüchtet. Die Polizei spricht von "mutmaßlich deutschen Tätern".

Der eine war demnach

25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,80 m groß

kräftige Figur

Vollbart

dunkel gekleidet.

Täter zwei war

25 bis 30 Jahre alt

etwa, 1,80 m groß

dunkel gekleidet.

Das Raubdezernat (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu geben.

( HA/ryb )