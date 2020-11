Hamburg. Schwerer Verkehrsunfall in Billwerder: Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf dem Billwerder Billdeich in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen kollidiert. Anschließend krachte er mit seinem Pkw in eine Hecke. "Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften gerettet werden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr wurden um 7.21 Uhr alarmiert. Nach Angaben einer Agentur geschah der Unfall hinter einer relativ scharfen Rechtskurve. "Es wurde eine weitere Person leicht verletzt", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp. Ob diese Person mit in dem Wagen saß, der in den Gegenverkehr fuhr, oder in dem anderen Auto, ist noch unklar. "Beide Verletzten kamen in ein Krankenhaus", so Ritterskamp.

Der Billwerder Billdeich, der zurzeit offenbar von vielen Autofahrern als Schleichweg zum Umfahren der B5 genutzt wird, musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. "Um 8.21 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben", sagte Ritterskamp.