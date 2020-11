Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand in Altona-Altstadt ist am Montag eine Frau verletzt worden. Das Feuer brach am späten Abend aus noch unbekannten Gründen in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Mistralstraße aus.

Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte diese zwar selbstständig verlassen, musste aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. In der Wohnung waren mehrere Möbelstücke in Brand geraten, die die Feuerwehr rasch löschen konnte.