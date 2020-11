Hamburg. Dieser Polizeieinsatz begann als normale Fahrzeugkontrolle und endete für einen 35 Jahre alten Hamburger mit einer sehr langen Liste an Strafanzeigen.

Zwei Zivilpolizisten war in der Nacht zum Sonnabend in Farmsen ein VW Passat mit zwei jungen Männern aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Weit kam er allerdings nicht, denn an der Straße Feldschmiede wurde er um 2.59 Uhr gestoppt.

Ein Fahrer – sieben Delikte

Dann begann die unvergessliche Fahrzeugkontrolle: Die Zivilpolizisten entdeckten zunächst eine Kiste mit Drogen – auch ein Schnelltest beim Fahrer ergab einen Treffer. Anschließend stellten die Beamten eine verbotene Stichwaffe unter dem Fahrersitz sicher.

Bei der Kontrolle des Führerscheins wurde sofort klar, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. In der Geldbörse des 35-Jährigen steckten zwei falsche Zwanziger, und der Kofferraum war voller Einbruchswerkzeug.

Nach Fahrzeugkontrolle Wohnung durchsucht

Wegen der Vielzahl der Delikte wurde der Fahrer vorläufig festgenommen und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Auch dort wurde man fündig: Zahlreiche Gegenstände, die vermutlich aus Einbrüchen stammen, wurden sichergestellt.

Der Beifahrer wurde am Einsatzort entlassen – gegen ihn lag nichts vor.