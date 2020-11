Hamburg. Die Feuerwehr Hamburg musste am Donnerstagnachmittag einen Schwelbrand in der Evangelischen Kindertagesstätte Bugenhagen in Harburg löschen. Der Hausmeister der Bugenhagengemeinde an der Rönneburger Straße hatte den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr verständigt. Diese führte zwischen 17.51 und 19.25 Uhr umfangreiche Löscharbeiten durch, wie ein Sprecher auf Abendblatt-Anfrage mitteilte.

Gemeindehaus und Kita der Bugenhagengemeinde grenzen in einem zweigeschossigen Flachdachgebäude aneinander. In beiden Teilen des verwinkelten Hauses habe sich der Rauch stark ausgebreitet, berichtet Pastor Wolfgang Hohensee.

Die Räume der Kita Bugenhagen müssen geräumt und gesäubert werden.

Foto: Wolfgang Hohensee / Bugenhagengemeinde

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Hamburger Polizei von einem technischen Defekt durch Stromkabel aus. Der Schwelbrand war laut Polizeiangaben in einer Zwischendecke in einem der Aufenthaltsräume der Gemeinde entstanden. Personen seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Der Brand war entstanden, als der Kindergartenbetrieb in der Rönneburger Straße bereits beendet war.

Betreuung in Kita Bugenhagen wird fortgesetzt

„Man kann froh sein, dass es direkt entdeckt wurde und dass keine Kinder da waren“, sagt Pastor Hohensee. In der Kita muss nun die gesamte Inneneinrichtung entfernt und die Räume gesäubert werden. Es sei viel Plastik geschmolzen, so Hohensee. Was danach baulich geschieht, stehe noch nicht fest.

Eltern, die darauf angewiesen sind, können ihre Kinder dennoch weiter zur Betreuung in der Rönneburger Straße abgeben. „Wir haben den Vorteil, dass wir ein Pastorat haben, das leer steht“, sagt Hohensee. Denn da er bald in Rente geht, ist der Pastor bereits aus dem Pfarrhaus ausgezogen. Dort werden die Kita-Kinder ab der kommenden Woche weiter betreut.