Hamburg. Polizeieinsatz am Freitagmorgen in Rahlstedt: Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit hat eine Wohnung in der Saseler Straße gestürmt. Die Polizei Hamburg durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach Abendblatt-Informationen soll es bei dem Einsatz um Drogen und Waffen gegangen sein.

Um in die Wohnung zu gelangen, wurde die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) zur Zugangssicherung hinzugezogen. Festnahmen gab es nicht.