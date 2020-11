Hamburg. Da ist eine Leidenschaft mehr als nur ein bisschen außer Kontrolle geraten: Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag am Bahnhof Altona schon zum zweiten Mal dabei erwischt worden, wie er einen ganzen Stapel Comics stehlen wollte. Die Bundespolizei war vom Ladendetektiv eines Zeitschriftengeschäfts gerufen worden, weil dieser den Comic-Dieb dabei beobachtet hatte, wie er 19 Hefte im Gesamtwert von etwa 165 Euro in seine Tasche gestopft hatte.

Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Mann mit genau dieser Straftat in Erscheinung tritt: Erst Mitte Oktober hatte er versucht, 24 Comics im Gesamtwert von 275 Euro zu stehlen, war erwischt und mit einem Hausverbot belegt worden. Während er sich seinerzeit querbeet von Lucky Luke über Deadpool bis zu Star Wars und Superman durchs Sortiment gewühlt hatte, ging er dieses Mal vielleicht nicht geschickter, aber zielgerichteter vor: Laut der Beamten beschränkte sich eine Auswahl "hauptsächlich auf Micky Maus und Spiderman".

Wird der Comic-Dieb zum Superschurken?

Für eine Karriere als Superschurke, wie man sie aus Marvel- oder DC-Comics kennt, reicht es bei dem 44-Jährigen bisher zwar nicht. Aber immerhin eine weitere Anzeige wegen Diebstahl und ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch sind drin, wegen Unterschlagung wurde ohnehin schon nach dem Mann gefahndet. Der Grüne Kobold und die Panzerknacker haben schließlich auch klein angefangen.

Andererseits ist da die gegenüber den Beamten geäußerte löbliche Selbsterkenntnis, so könne es "nicht weitergehen". Hier also ein Hinweis von der hellen Seite der Macht: Auch die Bücherhallen Hamburg haben eine große Comic-Auswahl.