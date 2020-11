Hamburg. In einer Flüchtlingsunterkunft an der Straße Höltigbaum in Hamburg-Rahlstedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann aus einem Fenster gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um einen Unfall gehandelt haben.

Der 23-Jährige sei vom Sicherheitsdienst vor dem Gebäude gefunden worden, unter dem Fenster seines Zimmers, das sich im ersten Obergeschoss befinde und von innen abgeschlossen gewesen sei", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Eine Fremdeinwirkung konnten die Beamten nicht feststellen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Foto: Michael Arning

Nach Informationen des Abendblattes mussten die Polizeibeamten ihre Ermittlungen in Schutzanzügen durchführen, weil mehrere Bewohner zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.