Hamburg. Auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Nettelnburg in Hamburg-Bergedorf ist am Montag eine Standard-Kontrolle aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn wollten einen 46-Jährigen überprüfen, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Doch als der Mann angesprochen wurde, sah er rot. Er schreckte auch nicht davor zurück, Polizisten zu bespucken.

Gegen 17 Uhr fiel den Sicherheitsmitarbeitern der 46-Jährige auf dem Bahnsteig auf. Als sie ihn auf die fehlenden Maske ansprachen, zeigte er sich jedoch uneinsichtig. Er weigerte sich, sich ausweisen. Eine Streife der Bundespolizei wurde hinzugezogen.

S-Bahnhof Nettelnburg: Mann entblößt sich am Bahnsteig

Doch noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, entblößte sich der 46-Jährige auf dem belebten Bahnsteig: "Er zog seine Hose herunter und manipulierte, auch in Gegenwart anderer Reisender, an seinem Glied", sagte Bundespolizeisprecher Thomas Hippler am Dienstag.

Bundespolizisten stellten kurz darauf die Identität des Mannes fest. Dabei kam auch zu Tage, dass es sechs Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes gibt. "Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung", so Hippler.

Mann bespuckt Polizisten und droht mit Fäusten

Nun kommen weitere Vergehen hinzu. Denn die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahrens wegen exhibitionistischer Handlungen ein. Zudem wurde dem 46-Jährigen ein Platzverweis für den Bereich des S-Bahnhofs Nettelnburg erteilt. Diesem kam der Mann zunächst nach. Doch dann überlegte er es sich offenbar anders.

"Plötzlich kehrte der Mann um, lief wieder auf den Bahnsteig zurück, zeigte sich aggressiv gegenüber den Beamten, hob drohend die Fäuste und spuckte in deren Richtung", sagte Hippler. Einen Treffer landete der 46-Jährige jedoch nicht. Nach dem Ausraster entschieden die Beamten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen – zumal sich dieser weiterhin nicht beruhigen ließ.

In Handschellen kam er zum Bundespolizeirevier am Hamburg-Hauptbahnhof. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, sagte Hippler. Als sich der Mann wieder beruhigt hatte, wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.