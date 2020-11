Hamburg. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Hamburg-Osdorf schwer verletzt worden. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, überquerte die 48-Jährige um 14.35 Uhr die Osdorfer Landstraße an einer Ampel bei Grün. Dabei stieß sie mit einem Mercedes zusammen, der von der Straße Rugenfeld rechts in die Osdorfer Landstraße einbog.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Brust - und Oberschenkelbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der unverletzt gebliebene Autofahrer (82) wurde von einem geschulten Beamten auf seine Fahrtüchtigkeit geprüft. Weil dieser Test Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit lieferte, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes.